Un Salésien belge suspecté d’abus sexuels sur des enfants en Centrafrique

Un Salésien belge est suspecté d’abus sexuels sur des enfants en Centrafrique, indique mercredi la fondation Dignity, créée par l’Eglise belge. L’homme a déjà été condamné en 2012 pour des abus sexuels sur des jeunes. Il est actuellement en route vers la Belgique. Le Salésien en question a été condamné pour abus sexuels sur mineurs en 2012. Le jugement prévoyait des conditions de probation pendant 10 ans lui interdisant tout contact avec des enfants et des jeunes. Avec l’autorisation de la commission de probation, il a été envoyée en mission logistique par sa congrégation en Centrafrique.

« Cette mission ne correspond pas aux directives actuelles que l’Eglise belge et la Commission inter-diocésaine pour la protection des enfants et jeunes a élaborées et publiées dans la brochure ‘Du tabou à la prévention' », a indiqué la fondation Dignity. Selon ces directives, une telle mission à l’étranger n’aurait pas pu se produire. La fondation a en outre appris « selon la rumeur publique » que de nouveaux faits auraient été commis.

La fondation va prévenir les autorités judiciaires et a exhorté, mardi, les responsables salésiens de Flandre à rappeler immédiatement le frère en question et à le suspendre préventivement de toutes ses fonctions sacerdotales pendant la durée de l’enquête. La fondation demande aussi à l’archevêque de Centrafrique d’enquêter sur des victimes potentielles.

