Mauritanie: le président refuse que soit libéré un blogueur ayant purgé sa peine

Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a justifié le maintien en détention, au-delà de sa peine, de l’auteur d’un billet de blog jugé blasphématoire, par « sa sécurité personnelle aussi bien que celle du pays ». Le blogueur Cheikh Ould Mohamed Ould Mkheïtir, taxé de blasphème envers le prophète de l’islam pour un de ses article et détenu depuis janvier 2014, a vu sa condamnation à mort pour « apostasie » ramenée en appel à deux ans de prison en novembre 2017 après avoir exprimé son repentir.

Il aurait donc dû être remis en liberté, le pourvoi en cassation du parquet n’étant pas suspensif. Mais il a été placé depuis en détention administrative dans un lieu tenu secret, y compris de ses avocats.

Lors d’une conférence de presse jeudi soir, peu avant la fin de la campagne pour l’élection présidentielle de samedi à laquelle il ne peut se représenter après deux mandats, M. Ould Abdel Aziz a justifié cette situation par « sa sécurité personnelle aussi bien que celle du pays ».

« Nous savons que du point de vue de la loi, il doit être libéré, mais pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons mettre en jeu la vie de plus de quatre millions de Mauritaniens », a-t-il répondu à une question sur l’affaire Ould Mkheïtir. « Des millions de Mauritaniens étaient descendus dans la rue pour réclamer son exécution, sa remise en liberté signifierait laisser s’installer la pagaille dans le pays », a-t-il fait valoir.

Il s’agit d’un cas de « détention arbitraire », qui constituera pour le prochain président, quel qu’il soit, « un dossier à régler le plus rapidement possible », a estimé Me Fatimata Mbaye, avocate du jeune homme.

