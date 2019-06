RDC: inculpation d’un colonel dans le procès du meurtre de 2 experts de l’ONU

Un colonel de l’armée congolais a été inculpé lundi du meurtre de deux experts de l’ONU, Zaïda Catalan et Michael Sharp, dont le procès devant un tribunal militaire du centre de la République démocratique du Congo dure depuis deux ans, a-t-on appris de source judiciaire. Le colonel Jean de Dieu Mambweni, en détention depuis début décembre 2018, a été « notifié de son renvoi devant la cour militaire » depuis samedi. « Il sera jugé pour six infractions notamment association des malfaiteurs, violation des consignes, crime de guerre par meurtre et participation à un mouvement insurrectionnel », a déclaré à l’AFP le capitaine Alain Bosombi, greffier près la cour militaire du Kasaï-occidental.

Au moment du meurtre de ces deux experts de l’ONU, le colonel Mambweni occupait les fonctions de chargé de l’éducation civique et des relations avec les civils au sein de la région militaire du Kasaï-central. Les deux experts onusiens, la Suédoise d’origine chilienne Zaida Catalan et l’Américain Michael Sharp, ont été assassinés au Kasaï: ils enquêtaient sur des fosses communes au cours du conflit armé qui opposait les forces de sécurité à la milice Kamuina Nsapu. Que pensez-vous de cet article? +1 0