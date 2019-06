RDC: démission du vice-président de la Commission électorale

Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), qui est visé par des sanctions américaines, a déposé lundi sa lettre de démission, six mois après l’organisation des élections générales en République démocratique du Congo (RDC) et à quelques jours de l’expiration du mandat des membres de cette institution, a-t-on appris auprès d’un responsable de la Céni. « Le vice-président Norbert Basengezi a déposé sa lettre de démission aujourd’hui auprès du président de la République et du président de la Céni », a déclaré à l’AFP un responsable de cette institution. « Mais pour être effective, cette décision doit être acceptée par le chef de l’Etat et par la Céni. Il n’est donc pas automatique que cette décision produise des effets ».

Les résultats des élections générales du 30 décembre 2018 qui avaient donné l'opposant Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo vainqueur de la présidentielle et les partisans de l'ancien président Joseph Kabila Kabange majoritaires à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales, avaient été contestés par la puissante Eglise catholique, l'opposition et des partenaires. Normalement, le mandat du bureau de la Céni, qui a organisé les élections de décembre 2018, arrive à son terme fin juin après examen par le Parlement de son rapport d'activités. Mais depuis samedi, le Parlement a clôturé ses travaux pour les vacances – bien qu'une session extraordinaire reste probable pour avaliser la formation du gouvernement. Proche de M. Kabila, M. Basengezi est considéré comme le vrai patron de la Céni, à côté du président de la Commission, Corneille Nangaa Yobeluo. Désigné gouverneur du Sud-Kivu sous l'ancien président Laurent-Désiré Kabila en 1998, il fut nommé deuxième vice-président de l'ex-Commission électorale indépendante (CEI) en 2005, puis ministre de l'Agriculture de 2008 à 2011. Réélu député aux élections de 2011, il a quitté l'Assemblée nationale pour retourner à la Céni en 2015. En mars, le département du Trésor américain avait gelé les avoirs de trois responsables de la Céni: M. Nangaa, président de la Céni, son vice-président, Norbert Basengezi, et son fils, Marcellin Basengezi, pour avoir détourné des fonds « à des fins d'enrichissement personnel ». Les personnes concernées ont toujours nié ces accusations.