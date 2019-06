Afrique de l’Ouest: une monnaie unique en 2020? La volonté y est, pas les conditions

Les grands argentiers de 15 pays d’Afrique de l’Ouest, réunis à Abidjan lundi, ont réaffirmé l’objectif de lancer une monnaie unique en 2020, malgré les « défis » à relever pour ce projet, évoqué depuis 30 ans déjà.

La réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des 15 pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) « marque un tournant important dans la mise en place de la monnaie unique », a déclaré en ouverture le président de la Commission de la Cédéao, l’Ivoirien Jean-Claude Brou.

Il s’agit d’un « chantier lancé par les pères fondateurs » de la Cédéao, « l’objectif ultime de l’intégration », a-t-il rappelé. « Les chefs d’Etats de la Cédéao ont demandé d’accélérer ce chantier pour aboutir en 2020 à la monnaie unique ».

Pas une utopie, mais il reste de nombreux défis

« Il y a une volonté politique », « la monnaie unique n’est plus une utopie technocratique », a lancé le ministreivoirien de l’Economie et des Finances, Adama Kone, reconnaissant cependant que « le chemin restant à parcourir était parsemé de nombreux défis ». « Il reste à lever des obstacles pour la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes » à l’intérieur de la Cédéao, a-t-il noté.

« Le nom et le symbole de la future monnaie unique devraient être évoqués » lors de la réunion d’Abidjan, quis’achève mardi, a indiqué Jean-Claude Brou. Les experts doivent débattre également du « choix du régime de change » et du « modèle de banque centrale ». Ces travaux seront soumis aux chefs d’Etat et de gouvernement de la Cédéao lors de leur prochain sommet à Abuja le 29 juin, a-t-il dit.

Pour remplacer le franc CFA

La monnaie unique de la Cédéao, serpent de mer dont on parle depuis 30 ans, remplacerait le franc CFA et sept autres devises nationales. Ces monnaies ne sont pas convertibles entre elles, ce qui ne facilite pas les échanges.

Le Franc CFA fait l’objet d’une polémique récurrente entre ses défenseurs, qui soulignent sa stabilité, et ses détracteurs, qui l’accusent d’être une monnaie « néo-colonialiste ».

Créée en 1975, la Cédéao regroupe aujourd’hui 15 pays totalisant 300 millions d’habitants, dont 180 pour leseul Nigeria, poids lourd de la zone.

Selon un expert financier ouest-africain, une véritable monnaie unique n’est pas réalisable à court terme, en revanche la mise en place d’une « monnaie d’échange commune pour les entreprises et les institutions » est envisageable, sur le modèle de l’écu, l’unité de compte européenne qui avait précédé l’euro. « On ne fait pas une monnaie unique sur la base du simple voisinage. Il faut un minimum de convergence des économies, voire une complémentarité, ce qui n’existe pas aujourd’hui », selon cet expert, qui souligne aussi le faible volume d’échanges entre les pays d’Afrique de l’ouest.

Que pensez-vous de cet article?