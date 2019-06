Rwanda: le Rwanda accroît son indépendance financière

Le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, le Dr Uzziel Ndagijimana, a présenté jeudi le budget 2019/2020 au parlement à Kigali. Il sera financé par des ressources propres en augmentation.

Ndagijimana, soulignant que les plans compris dans ce budget se centreront sur « l’industrialisation en vue de la création d’emplois et d’une croissance économique inclusive », a annoncé un budget 2019/2020 de 2.876,9 milliards de Frw (environ 2,9 milliards d’euros), soit une hausse de 291,8 milliards de Frw par rapport au budget précédent.

Il sera financé par ressources propres à hauteur de 68,3%, a ajouté le ministre, soit 268,3 milliards de Frw de plus que dans le budget 2018/2019. Le solde (31,5% du budget total), sera constitué par 409,8 milliards de Frw de dons et 497 milliards de Frw de prêts. Les dépenses récurrentes représenteront 49,5% des dépenses, a précisé le ministre, soit 1% de moins que l’année fiscale précédente.

Créer 213.000 emplois

Les dépenses de développement sont fixées à 40% et 8,5% de prêts à des compagnies publiques, soit un total atteignant 1% de plus que l’année précédente. Les projets financés sur fonds propres devraient atteindre 694 milliards de Frw, contre 458,2 pour les projets financés par l’extérieur. Les projets visant à la transformation économique devraient représenter 56,9% du total, pour 27,2% destinés à la transformation sociale et 15,9% pour la transformation de la gouvernance.

Selon le ministre, avec ce budget le gouvernement rwandais espère créer 213.198 emplois « décents et productifs », améliorer le transport, promouvoir l’industrialisation et les exportations, accroître la productivité agricole, augmenter l’accès à l’électricité des ménages et entreprises, améliorer la qualité de l’éducation et de la santé, éradiquer la malnutrition et diminuer la pauvreté, renforcer la justice et l’ordre.

