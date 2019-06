RDCongo: l’or des Simbas: le MNC/L le voulait pour lui

A la suite de la publication, le mois dernier, par La Libre Afrique.be, d’un article sur l’or des simbas, la rédaction a reçu des précisions sur ce sujet de M Yamba Yamba Salamu, gendre du défunt Christophe Gbenye.

Il s’agit de 27,64 tonnes d’or, saisies par les rebelles dirigés par Christophe Gbenye en 1964, qui ont abouti à la Bank of Sudan, et d’un dépôt de 5 autres tonnes d’or, au moins, ainsi que plusieurs kilos de diamants. Selon un livre récemment publié, Laurent Kabila, devenu président du Congo, tentera de les récupérer au nom de ses anciens chefs, Christophe Gbenye – décédé en février 2015 – et Gaston Soumialot – décédé -, son ministre de la Défense.

La publication de notre article a suscité la réaction de Yamba Yamba Salumu, gendre de Christophe Gbenye, secrétaire général du MNC/L pendant 25 ans et aujourd’hui membre de son comité national.

M. Salumu nous indique que que le régime dirigé par le président Joseph Kabila a « retiré 16 tonnes » sur les « 31 » déposées à la Banque nationale du Soudan, « pour l’achat d’armes ». « Les tractations entre les présidents Kabila et El-Béchir se sont déroulées sous la bénédiction des services secrets soudanais et congolais. Ni le MNC/L, ni le président Gbenye de son vivant, n’ont été associés à ces tractations ».

M. Salumu précise: « Le parti MNC/L a toujours eu l’intention de négocier sans le pouvoir congolais mais les autorités soudanaises n’ont jamais vu cela d’un bon œil, préférant des négociations avec le pouvoir congolais ». Néanmoins, « les services de l’ambassade du Soudan à Kinshasa ont toujours informé le président Gbenye de toutes les démarches secrètes entre le pouvoir Kabila et la banque du Soudan ».

Et M. Salumu d’ajouter: « Si le parti MNC/L revendique cet or, c’est parce que la loi soudanaise reconnaît que le butin de guerre appartient au propriétaire. Pour le cas d’espèce, c’est le défunt président du MNC/L, Gbenye, qui en est le propriétaire », indique son gendre.

Que pensez-vous de cet article?