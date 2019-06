RDC : Quand Tshisekedi demande à intégrer la Communauté d’Afrique de l’Est

La RDC sera-t-elle bientôt le 7e Etat à rejoindre la Communauté des Etats d’Afrique de l’Est ?

C’est en tout cas l’espoir de Félix Tshisekedi qui a écrit en ce sens au président rwandais Paul Kagame, président en exercice de cette East african community, dont le siège est à Arusha (Tanzanie) et dont les langues officielles sont le swahili et l’anglais…

L’institution avait été créée en 1967 avant de fermer ses portes dix ans plus tard. C’est en 2001 que l’Est african community a refait son apparition, composée alors de trois Etats (Kenya, Ouganda, Tanzanie). Elle a été rejoint en 2007 par le Rwanda et le Burundi avant d’intégrer le Soudan du Sud en 2016.

La RDC, comme le Malawi et la Zambie, avaient été invités à rejoindre l’organisation en 2010. Mais aucun des trois pays n’a donné suite à cette offre.

La RDC est plus que jamais courtisée de toutes parts et le nouveau pouvoir en place à Kinshasa semble chercher à signer le plus rapidement possible un maximum d’accords avec ses voisins.

Le libre-échange est déjà en vigueur entre les Etats des organisations régionales. En effet, depuis 2008, la Communauté d’Afrique de l’Est a accordé une expansion du marché de libre-échange entre tous les Etats membres de la SADC (Etats de l’Afrique australe) et le Comesa (Marché commun de l’Afrique orientale et australe), deux organisations dont fait déjà partie la RDC.

