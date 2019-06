RDC : Invalidé, le député Kibala accuse et appelle à la mobilisation

Dans la nuit de lundi à mardi, la Cour constitutionnelle congolaise a tranché sur divers dossiers de contentieux électoraux.

Une dizaine de députés nationaux ont été invalidés. Tous de l’opposition, tous immédiatement remplacés par des candidats du FCC.

« A ce rythme-là, il y aura bientôt plus d’élus FCC que de sièges à l’Assemblée nationale », lâche, sarcastique, un candidat non élu de l’UDPS. « Kabila veut démontrer qui est le patron. Il se moque de tout le monde. Où est la cohabitation Cach – FCC ? »

Parmi les candidats invalidés, Jules Vahikeya (MS) du Nord-Kivu et Jean-Claude Kibala (MS) du Sud-Kivu. Le premier parle « d’acharnement contre le MS de Pierre Lumbi ». Le second, lui, va plus loin.

Pour Jean-Claude Kibala, ancien vice-gouverneur du Sud-Kivu et ministre de la Fonction publique dans les gouvernements Matata, il ne fait pas de doute qu’il s’agit d’une stratégie du FCC pour jauger la réaction de l’opposition et de la rue.

« Dans notre circonscription, il n’y avait pas de contentieux, explique Jean-Claude Kibala. Notre avocat n’a pas pu s’exprimer, nous n’avons jamais été averti qu’il y avait un quelconque litige. »

Le député invalidé concède qu’un tel scénario pourrait être envisageable si un candidat parvenait à démontrer à la Cour qu’il a bien obtenu plus de voix que ceux qui ont été élus.

« Mais dans ce cas, c’est l’élu qui a obtenu le moins de voix qui s’efface au profit du requérant. Dans mon cas, je suis arrivé en tête. Mais la candidate qui aurait dû faire les frais de ce jeu de chaises était une candidate du FCC… »

« Sur quel chiffre se base la Cour? »

« Qui plus est, poursuit l’ancien ministre, la Cour constitutionnelle ne peut donc trancher que sur le nombre de voix. Elle a déjà statué sur la qualité des candidats avant le scrutin. Elle s’est prononcée de manière définitive sur cette question. Tous ceux qui ont concouru ont été reconnus aptes à le faire par la Cour elle-même. Elle ne peut donc invalider que sur base des résultats chiffrés des élections. Mais où va-t-elle chercher ces résultats vu que la Ceni n’a publié aucun chiffre. C’est du non-sens complet ».

Pour Jean-Claude Kibala, il ne fait aucun doute que le FCC a un plan bien établi en tête. Il ne s’agit pas seulement d’invalider les candidats de l’opposition les uns après les autres, il s’agit aussi de voir jusqu’où il peut aller avant que la population réagisse. « Jusqu’ici, la population est demeurée passive. On lui a imposé des élus pour lesquels elle n’a pas voté sans que rien ne se passe. Nous autres, membres de l’opposition, nous avons notre part de responsabilité. Nous avons voulu jouer le jeu de la démocratie, nous avons fait semblant d’accepter les résultats face à des adversaires qui n’ont aucune limite. La population nous a regardés, elle a peut-être attendu un mot d’ordre qui n’est jamais venu. Aujourd’hui, il faut donner une réponse claire. Il faut dire que cela suffit. Si nous ne réagissons pas, demain, le FCC modifiera la constitution. Nous avons commis une erreur de taille. Nous avons combattu Kabila au lieu d’affronter un système. Du coup, nous sommes toujours face au système et… à Kabila. Félix Tshisekedi, même s’il le voulait, n’a pas les armes pour s’opposer au système. Face à cette violation systématique de la démocratie, il faut une réponse à la hauteur des actes du FCC. Nous devons commencer à mobiliser la rue. Le pouvoir en place a démontré qu’il n’acceptera jamais le jeu démocratique. Il est allé trop loin, il a commis trop de dégâts pour pouvoir céder les rênes de l’Etat. Il s’est désormais enfermé dans une fuite en avant qu’on ne peut accepter. »

La tension entre FCC et Cach à Kinshasa ? « Du théâtre kinois. On laisse quelques combattants faire du bruit pour montrer qu’il y a la place our une forme de contestation. C’est du show, rien d’autre. »

Que pensez-vous de cet article?