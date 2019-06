RDC: la Gécamines de nouveau en ligne de mire d’ONG pour sa gestion

L’entreprise publique minière Gécamines s’est de nouveau retrouvée dans la ligne de mire d’ONG pour son manque présumé de transparence au détriment du Trésor public de la République démocratique du Congo (RDC). Un collectif d’ONG congolaises a relevé des « déclarations contradictoires sur les revenus et les paiements » de la Générale des carrières et des mines (Gécamines) sise à Lubumbashi, le chef-lieu du Katanga minier, premier fournisseur mondial de cobalt et géant africain du cuivre.

« L'analyse du rapport révèle de grandes différences entre les chiffres que la Gécamines déclarés à l'ITIE (Initiative pour la transparence dans les industries extractives) entre 2009 et 2014 et les montants qu'elle dit avoir effectivement versés au Trésor public », indique le rapport d'une Coalition pour la gouvernance des entreprises publiques (Cogep) du secteur extractif. « Les données de l'ITIE renseignent que la Gécamines a versé au Trésor public 109 millions de dollars américains contre 372 millions de dollars américains déclarés dans son rapport de novembre 2018 », est-il détaillé. La coalition invite la Gécamines à rendre public tous les contrats signés dans les 60 jours en vue de se conformer aux dispositions du nouveaux Code minier. Plusieurs ONG étrangères (Carter Center, Global Witness, Enough project) ont accusé la Gécamines de manque de transparence et de détournements de fonds. Le Centre Carter estime notamment que 750 millions de dollars ont disparu des comptes de la Gécamines sur la période 2011-2014. Le PDG de la Gécamines, Albert Yuma Mulimbi, avait dénoncé fin 2018 le « mensonges » des ONG selon lui à la solde du milliardaire américain Georges Soros pour déstabiliser la RDC. Proche de l'ex-président Joseph Kabila, M. Yuma vient d'être reconduit à la tête de la Gécamines sur ordonnance du nouveau chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.