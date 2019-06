RDC : Dans le top 6 du classement des pays où la paix est la plus menacée

L’indice Normandie se distingue des autres indices dans la mesure où il suit une approche établie par l’Union européenne et spécifiquement adaptée à son action, qui définit le conflit comme un produit de différents facteurs liés aux principales menaces identifiées par l’Union dans sa stratégie d’action extérieure, peut-on lire sur la publication de l’Union européenne relative à cet Indice Normandie.

L’Union européenne a recensé 11 menaces principales actuelles pesant sur la paix et la sécurité. On y retrouve ainsi : le terrorisme, les menaces hybrides, la crise économique, le changement climatique, l’insécurité énergétique, les conflits violents, la cybersécurité, la désinformation, les États fragiles, la criminalité transfrontière et les armes de destruction massive (ADM).

L’indice s’appuie sur huit de ces 11 menaces, auxquelles elle attribue un poids égal dans le calcul du résultat final pour 137 pays des Nations unies (les 28 États de l’Union européenne étant comptabilisés comme un seul pays).

L’Indice Normandie tient encore compte de la qualité du processus démocratique, le soutien à la démocratie constituant une dimension essentielle de l’action extérieure de l’Union européenne.

L’Indice Normandie est un outil dont les décideurs politiques de l’Union européenne peuvent se servir pour évaluer les pays les plus à risques dans le monde selon les critères retenus dans la Stratégie globale de l’Union, et pour cibler l’action de cette dernière.

Il ne s’agit pas d’un classement des pays en fonction de leur niveau de paix, mais d’un classement des menaces pesant sur la paix. Il est appelé à évoluer avec le temps, à mesure que de nouvelles données seront disponibles, et à s’adapter afin de mieux répondre aux besoins des décideurs et des analystes. Ces comparaisons permettent aux décideurs de l’Union européenne d’identifier les domaines qu’il convient de mieux prendre en compte lorsqu’ils aident des partenaires partout dans le monde, que ce soit au niveau national ou régional.

Sur base de ce calcul, la Norvège, la Suisse, l’Islande, la Nouvelle Zélande, l’Australie, le Canada, l’Uruguay, l’Union européenne, la Mongolie et l’Argentine sont les dix nations les plus sûres.

Dans le bas du classement, on retrouve le Tchad à la 127e place, suivi par l’Irak (128) ; le Soudan (129), la République centrafricaine (130), la République démocratique du Congo (130), le Soudan du Sud (132), l’Afghanistan (133), la Somalie (133), le Pakistan (135) et la Syrie (136).

Cliquer ici pour lire l’ensemble de l’etude de l’UE pays par pays : Dossier paix

