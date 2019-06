RDCongo: ‘Ebola est une seconde Opération Turquoise pour le Nord-Kivu »

Par Marie-France Cros.

Alors que le nombre de victimes de la fièvre Ebola, au Nord-Kivu et en Ituri, vient de dépasser les 2000, dont 1340 morts, pourquoi des Maï Maï et la population attaquent-ils des centres de lutte contre la maladie à Beni, Butembo et Lubero (Nord-Kivu)? Le ministère congolais de la Santé a fait état de 132 attaques contre des équipes anti-Ebola depuis le bébut de l’épidémie, il y a dix mois.On sait que la population des zones atteintes a souvent des idées fausses sur cette épidémie et ses causes. On s’est moins intéressé, en revanche, aux aspects non médicaux, qui entretiennent la crise.

« Ebola est une seconde Opération Turquoise pour le Nord-Kivu », indique à La Libre Afrique.be une source à Goma. En 1994, l’Opération Turquoise montée par la France et qui avait servi à exfiltrer les génocidaires du Rwanda, avait provoqué l’afflux de près de deux millions de Rwandais au Kivu; cette présence massive avait amené une noria d’ONG et agences humanitaires de l’Onu, qui avaitprovoqué une explosion des prix dans la région. C’est à ce dernier aspect que fait allusion notre interlocuteur.