Ebola en RDC: la barre de 2.000 cas franchie

Plus de 2.000 personnes ont contracté le virus Ebola et 1.346 sont décédées depuis la déclaration il y a dix mois de l’épidémie qui sévit dans l’est de la République démocratique du Congo, selon les derniers bulletins du ministères de la Santé. « Depuis le début de l’épidémie, le cumul des cas est de 2.008, dont 1.914 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1.346 décès (1.252 confirmés et 94 probables) et 539 personnes guéries », selon le bulletin quotidien du ministère de la Sante diffusé lundi soir.

« Malgré ce cap, les évolutions de ces dernières semaines sont positives bien que la vigilance reste de mise », relativisent les autorités sanitaires congolaises. Elles se félicitent de « la réduction du nombre d'attaques ciblées (qui) a permis aux équipes de rattraper une partie de leur retard pour contenir la propagation de l'épidémie », lit-on encore dans le bulletin, même si « la situation sécuritaire reste instable et imprévisible ». Les autorités se réjouissent également d'avoir pu contenir l'épidémie dans les seules provinces du Nord-Kivu et Ituri, sans que des cas ne soient signalés dans des pays voisins.​