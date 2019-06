La Commission européenne débloque 100 millions d’euros d’aide d’urgence pour le Mozambique

La Commission européenne va débloquer 100 millions d’euros d’aide d’urgence pour le Mozambique, a-t-elle annoncé lundi. Le pays d’Afrique australe a été récemment frappé par deux cyclones dévastateurs. Le premier d’entre eux, Idai a fait en mars un millier de morts dans le centre du Mozambique et au Zimbabwe voisin, mais aussi des centaines de milliers de sans abri. Le cyclone Kenneth a quant à lui entraîné la mort de 41 personnes, détruit ou partiellement endommagé plus de 35.000 habitations et fait quelque 227.000 sinistrés au Mozambique.

Les montants nécessaires pour pallier les dégâts de ces catastrophes s’élèvent à environ 2,9 milliards d’euros.​ Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.