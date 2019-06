RDCongo: ebola: le seuil des 2000 cas presque franchi

Selon le dernier rapport de la situation épidémiologique concernant la fièvre Ebola, on atteignait en RDCongo, le 29 mai, 1954 cas, dont 1860 confirmés et 94 probables.

Ces cas ont connu une issue fatale pour 1312 personnes, tandis que 521 ont été guéries; les autres sont en cours de soin. Au Nord-Kivu et en Ituri, deux provinces frappées par l’épidémie, 342 cas suspects étaient, la semaine dernière, en cours d’investigation. Les enfants de moins de 5 ans représentent 15% des cas et ceux de moins d’un an, 6% des cas.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le risque de propagation nationale et régionale « reste très élevé ».

Que pensez-vous de cet article?