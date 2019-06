Décès Tshisekedi: M. Reynders salue la mémoire du vieil opposant congolais

Le ministre belge des Affaires et de la Défense, Didier Reynders, a salué samedi la mémoire de l’ancien Premier ministre congolais et opposant historique Etienne Tshisekedi wa Mulumba, figure de l’histoire du Congo et père de l’actuel président Félix Tshisekedi. Ses obsèques ont pris fin à Kinshasa dans la soirée samedi après trois jours de cérémonie. « En cette journée d’hommage national en République démocratique du Congo), je m’associe à la population congolaise et au Président Félix Antoine Tshisekedi qui saluent la mémoire d’Étienne Tshisekedi, son action et son combat pour la démocratie », a indiqué le chef de la diplomatie belge et vice-Premier ministre sur le réseau social Twitter.

Tshisekedi père a été inhumé samedi près de Kinshasa deux ans et quatre mois après sa mort en Belgique, le 1er février 2017 à Uccle, où il était venu se faire soigner. Les relations entre la Belgique et la RDC, son ancienne colonie, semblent reprendre un cours normal après la énième crise qu'elles ont traversé en 2017 et 2018 à la suite du report des élections prévues fin 2016 – et qui se sont déroulées avec deux ans de retard – et de critiques venant de Bruxelles contre le régime de l'ex-président congolais Joseph Kabila. Entre-temps, Bruxelles et Kinshasa ont clairement exprimé leur volonté de normaliser leurs relations bilatérales. Des démarches de sortie de crise ont été entreprises de part et d'autres, qui devraient culminer avec l'arrivée prévue en aout d'un ambassadeur belge en RDC, Johan Indekeu.​