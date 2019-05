L’archevêque de Kinshasa présidera samedi la messe d’enterrement d’Etienne Tshisekedi

L’archevêque métropolitain de Kinshasa, Mgr Fridolin Ambongo, présidera la messe d’enterrement de l’ancien Premier ministre congolais et opposant historique Etienne Tshisekedi wa Mulumba, samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte de la capitale de la République démocratique du Congo (RDC), rapportent lundi des médias locaux. Etienne Tshisekedi, le père du nouveau président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo – désigné à l’issue de l’élection présidentielle du 30 décembre dernier – et alors président du parti d’opposition Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), est décédé à Uccle le 1er février 2017 à l’âge de 84 ans des suites d’une embolie pulmonaire.

Son corps sera rapatrié le jeudi 30 mai en matinée à l'aéroport de N'Djili en présence de son fils et chef de l'État et de toutes les autorités de la RDC. Un cortège funéraire doit ensuite traverser Kinshasa pendant toute la journée jusqu'à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, dans le centre-ville, en passant par la résidence du défunt et sa famille à Limete. Vendredi 31 mai, le corps doit être conduit en procession au stade des Martyrs, le plus grand de Kinshasa, qui peut accueillir 80.000 personnes, pour un recueillement populaire, une messe et une veillée mortuaire ouverte au public. Samedi, une cérémonie officielle et une « grande messe solennelle » seront célébrées au stade des Martyrs, en présence de « tous les évêques » congolais, selon le coordonnateur général du comité d'organisation des obsèques, Lucien Lundula. Selon le programme obtenu par l'agence Belga, M. Tshisekedi sera aussi élevé le 1er juin au rang de « héros national » – comme l'éphémère premier Premier ministre du Congo indépendant en 1960, Patrice Emery Lumumba, et Laurent-Désiré Kabila, le « tombeur » du dictateur Mobutu Sese Seko, et père de président honoraire Joseph Kabila. La dépouille de l'ancien opposant – qualifié de son vivant tantôt de « Sphynx de Limete » (un quartier de Kinshasa), tantôt de « Lider maximo » de l'UDPS – sera ensuite inhumé dans l'après-midi au monument funéraire de N'sele (dans la grande banlieue est de la capitale congolaise, ndlr). Ancien ministre de Mobutu dans les années 1960, M. Tshisekedi est passé dans l'opposition et a fondé l'UDPS en 1982. Il a ensuite été trois fois Premier ministre pendant la transition multipartite des années 90, avant de s'opposer au régime des Kabila père et fils. Les autorités congolaises ont annoncé la semaine dernière leur intention d'inviter le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre belge Charles Michel aux funérailles. Ni M. Macron ni le chef du gouvernement fédéral démissionnaire n'ont encore répondu à cette invitation.​