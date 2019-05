Un séisme de magnitude de 4,7 sur l’échelle de Richter a été ressenti dimanche en fin de journée dans l’ex-province du Katanga. L’épicentre est situé à 43 kilomètres au sud-est de la ville de Likasi.

On ne connaît pas encore l’ampleur des dégâts. Le tremblement de terre a été ressenti jusqu’à Lubumbashi. « On a perçu un long roulement sourd et les murs se sont mis à trembler mais ça n’a duré que quelques secondes », explique un habitant de la capitale du haut-Katanga.

