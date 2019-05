RDC: des proches de Kabila ont tenté de mettre la main sur un quart du secteur bancaire

Des membres de la famille et des proches de l’ancien président congolais Joseph Kabila ont tenté de mettre la main sur trois banques constituant ensemble le quart du secteur bancaire du pays, affirme mercredi un communiqué de l’organisation The Sentry, spécialisée dans l’investigation sur la corruption en Afrique. L’enquête de The Sentry met en lumière le rôle de Kwanza Capital, une firme d’investissement clandestine dirigée par le frère de l’ex-président, Francis Selemani Mtwale. Selon le rapport, il existe un réseau international d’hommes d’affaire et de sociétés liés à Kwanza Capital.