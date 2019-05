Rwanda : la compagnie Rwandair met le cap sur la Chine

La compagnie aérienne Rwandair va lancer des vols à destination de la Chine. C’est ce qu’a annoncé cette semaine Yvonne Manzi Makolo, directrice générale de la société détenue à 77% par l’Etat rwandais.

La nouvelle ligne desservira la ville de Guangzhou, la troisième plus grande de Chine. Elle permettra d’effectuer trois vols par semaine, en vue de répondre aux besoins créés par l’augmentation constante des relations économiques entre la Chine et l’Afrique.

« Avec l’augmentation du volume des échanges commerciaux entre les pays africains et la Chine, la nécessité de répondre à la forte demande des hommes d’affaires et des commerçants voyageant entre l’Afrique et Guangzhou est fortement ressentie. Cette nouvelle route ouvrira de nouvelles opportunités commerciales et augmentera notre trafic de passagers et de fret« , a indiqué la responsable.

Le premier vol de la nouvelle ligne devrait être inauguré le 18 juin prochain.

Cette nouvelle opération porte à deux le nombre de villes asiatiques desservies par la compagnie Rwandair, dont le réseau s’étend désormais à 28 destinations.

