RDC : Tshisekedi tient son futur Premier ministre

Le chef de l’Etat proclamé vainqueur des élections du 30 décembre 2019 a reçu les ambassadeurs européens et du Canada « dans le but de promouvoir le rapprochement entre la RDC et ses partenaires », a indiqué la présidence sur Twitter.

Le président investi le 24 janvier en a profité pour faire passer un message de politique intérieure, d’après son porte-parole Kasongo Mwema Yamba Yamba: « Aux ambassadeurs des pays membres de l’Union européenne, le Président de la République a lancé: ‘Nous avons la fumée blanche’. Les diplomates ont compris: ‘Le Premier ministre est trouvé' ».