Burundi: interdiction de circuler après 19h pour les femmes dans certaines communes

Par Marie-France Cros.

La presse burundaise rapporte la décision de l’administrateur de la commune de Musongati (province de Rutana, à l’est, à 160 km de Bujumbura) d’interdire aux femmes et aux filles de sortir de chez elles non accompagnées par leur conjoint légal, le soir, que ce soit pour se rendre au café ou au marché. Une mesure supposée enrayer « la prostitution et l’adultère ». Des chefs locaux et la milice du parti au pouvoir, les Imbonerakure – responsables de nombreuses violations des droits de l’homme – sont chargés de surveiller l’application de cette décision.