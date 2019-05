Burundi: les biens des opposants en exil saisis par l’Etat

La justice burundaise a ordonné la saisie des biens, notamment immobiliers, d’une trentaine d’opposants en exil et de neuf militaires condamnés à la perpétuité pour leur participation au coup d’État de 2015, selon une déclaration consultée jeudi par l’AFP.

Le président de la Cour suprême et le procureur général de la République, dans une déclaration conjointe signée mardi, ont demandé la saisie des « biens meubles et immeubles » de 32 personnalités en exil et qu’ils « soient exploités par l’État ».

Les contestataires

Il s’agit de leaders de partis d’opposition et de figures de la société civile qui ont mené la contestation contre la volonté deu président Pierre Nkurunziza de se présenter à un troisième mandat, interdit par l’Accord de paix d’Arusha. Des journalistes de médias burundais indépendants vivant en exil figurent aussi parmi les sanctionnés.

Ces 32 personnes sont accusées de complicité dans la tentative de coup d’État des 13 et 14 mai 2015, au plus fort de la contestation contre M. Nkurunziza, finalement réélu en juillet de la même année; elles font l’objet de mandats d’arrêt internationaux.

La même déclaration demande aussi la saisie des « immeubles » appartenant à neuf officiers supérieurs condamnés à la prison à perpétuité pour avoir pris part au coup d’État et à ce qu’ils soient également « versés dans le patrimoine de l’État ».

400.000 personnes déplacées par la répression

« Pierre Nkurunziza et ses sbires continuent la persécution des opposants au troisième mandat en saisissant leurs biens », a réagi sur Twitter Vital Nshimirimana, l’une des personnes visées par la mesure, dénonçant une décision qui « ridiculise encore une fois la justice burundaise ».

Les violences et la répression qui ont accompagné la crise auraient fait au moins 1.200 morts et déplacé plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, d’après les estimations de la Cour pénale internationale, qui a ouvert une enquête.

