Amnesty International (AI) a appelé mardi le président congolais Félix Tshisekedi, investi voici près de trois mois à la tête de la République démocratique du Congo (RDC), à se montrer « plus ambitieux » et à exiger de toute personne qu’il nomme dans la fonction publique que celle-ci s’engage au préalable à faire respecter et à protéger les droits humains, indique l’organisation de défense des droits de l’Homme dans un communiqué. « Le nouveau président a été l’instigateur de changements positifs depuis son arrivée au pouvoir en janvier, notamment la libération de détenus, la fin de l’interdiction des manifestations et des rassemblements politiques, et l’autorisation de retour accordée aux dirigeant·e·s de l’opposition en exil », reconnaît Amnesty International.

« Néanmoins, il ne doit pas nommer de personnes soupçonnées d'avoir participé à des atteintes aux droits humains dans son gouvernement ni dans une quelconque institution, y compris l'armée, la police et les services de renseignements, car elles tenteraient probablement d'entraver ou de couvrir les enquêtes sur leur rôle dans ces crimes », poursuit l'organisation. Le Parlement et les autres institutions doivent en effet pouvoir « vérifier minutieusement » les antécédents de toute personne pressentie pour un poste dans la fonction publique afin d'écarter les responsables présumés de crimes relatifs aux droits humains au regard du droit national et international, en attendant l'issue des enquêtes et des procès qui les concernent, ajoute AI. La population congolaise veut la justice et que toutes les personnes soupçonnées d'atteintes aux droits humains – y compris les membres de l'ancien gouvernement, les militaires, les policiers et les agents du renseignement – soient amenées à rendre des comptes, conclut l'ONG.