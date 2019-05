RDC : Moïse Katumbi de retour au pays le 20 mai

Trois ans jour pour jour après avoir quitté la République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, l’ancien gouverneur du Katanga, sera de retour chez lui. C’est ce qu’il a annoncé dans une interview accordée à RFI et France 24 ce lundi 6 mai 2019.

Ce retour avait régulièrement été annoncé sans jamais donner de date. Cette fois, Moïse Katumbi, débarrassé de ses dossiers judiciaires (spoliation d’immeuble et des mercenaires) annonce donc qu’il rentrera à Lubumbashi le 20 mai.

On se souviendra que l’ancien gouverneur avait tenté de rentrer en République démocratique du Congo au début du mois d’août 2018 pour déposer sa candidature à l’élection présidentielle mais qu’il n’avait pu franchir le poste frontière de Kasumbalesa (étrangement fermé) restant bloqué en Zambie. « Cette fois je rentre et c’est définitif », déclare Moïse Katumbi sur RFI et France 24.

