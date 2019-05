Nouveau bilan de 58 morts dans l’explosion d’un camion-citerne au Niger

Cinquante-huit personnes ont été tuées et une quarantaine blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Niamey, par l’explosion d’un camion-citerne qui s’était renversé, attirant des badauds voulant récupérer l’essence qui en coulait. « Cette explosion, intervenue lundi aux environs de 01h00 (locale), a fait 58 morts dont 55 sur place, et trois ayant succombé des suites de leurs blessures », a annoncé la présidence nigérienne dans un communiqué.

Un précédent bilan faisait état de 55 morts.

Selon des témoins, le camion s’est renversé sur les voies de chemin de fer à la sortie de la ville, à quelques centaines de mètres de l’aéroport international de Niamey, qui n’a pas été affecté.

« Quand je suis sortie, j’ai vu le camion couché. Les gens sont venus de toutes parts pour prendre l’essence. Puis j’ai vu un feu sur le côté et tout s’est embrasé », a affirmé une collégienne sur place. « Il y avait des motocyclistes et des gens autour du camion quand le feu a surgi de nulle part et ça a fait ‘boum’. J’ai vu au moins 40 morts », a assuré un commerçant.

Lundi matin, le camion calciné et couché sur son flanc était toujours visible alors que des policiers ramassaient des débris et des motos brulés sur la route. Des maisons avoisinantes ont été touchées par les flammes.

L’explosion s’est produite sur la RN1 qui sort de Niamey en direction du Sud-Est. Un dépôt de carburant, d’où venait probablement le camion, se trouve quelques centaines de mètres plus loin.

« Malheureusement il y a (…) 37 blessés dont la plupart dans un état très grave, des brûlures de deuxième et troisième degrés, qui ont été acheminés dans différents hôpitaux de Niamey et seront pris en charge par le gouvernement », a précisé le ministre de l’Intérieur Mohamed Bazoum.

