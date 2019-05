RDC : Kabila invite les nouveaux gouverneurs à Kingakati au nez et à la barbe de Tshisekedi

« Qui est le vrai président? », s’interroge faussement un nouveau gouverneur de la Répubique démocratique du Congo en route, ce premier mai, pour Kingakati, la résidence de Joseph Kabila.

L’homme et tous ses collègues ont été invités par l’Autorité morale du FCC… « J’ai discuté avec deux de mes collègues que je vais retrouver à Kingakati. Personne n’a osé refuser cette invitation mais c’est un manque de respect flagrant pour Félix Tshisekedi. Joseph Kabila oublie qu’il n’est plus président mais personne n’ose le lui dire. Lui, il sait pertinemment bien qu’il nous met en porte-à-faux par rapport au président en exercice. C’est une manière de montrer que c’est lui qui dirige. Lundi prochain, il a invité les présidents des assemblées provinciales au nez et à la barbe de Félix Tshisekedi. »

Une fois de plus, Joseph Kabila montre qu’il entend conserver la mainmise sur les institutions du pays et le fait suffisamment publiquement pour que cela se sache.

