Mauritanie: des milliers de personnes à une marche des descendants d’esclaves

Des milliers de personnes, dont des représentants du parti au pouvoir en Mauritanie, ont participé lundi soir à Nouakchott à la marche annuelle des Haratine, les descendants d’esclaves qui dénoncent des discriminations, a rapporté un journaliste de l’AFP. Les leaders de l’opposition étaient aussi au rendez-vous pour cette sixième marche annuelle, qui vise à dénoncer la persistance de formes d’esclavage dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Le mouvement représentant les Haratine, le « Manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratine au sein d’une Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec elle-même », étant scindé en deux courants depuis 2018, deux marches et deux meetings ont eu lieu simultanément, comme l’an dernier.

Les représentants des partis politiques, pouvoir et opposition, étaient présents aux deux manifestations auxquelles ont participé des milliers de personnes, selon un journaliste de l’AFP.

El Id ould Mohameden, un avocat qui préside le comité de direction d’une des factions du Manifeste, a estimé que la marche a envoyé un « message clair » aux candidats à la présidentielle de juin 2019: le règlement de la question haratine doit être une de leurs priorités.

« Celui qui présidera aux destinées de ce pays doit faire en sorte que les enfants des Haratine ne soient plus des marginaux par rapport à l’éducation, aux chances d’accès à la richesse et ne soient plus des laissés-pour-compte », a-t-il déclaré.

« Cette cause a réuni autour d’elle l’ensemble de la classe politique mauritanienne, tous les acteurs de la société civile, tous les militants des droits de l’homme. C’est un consensus sans précédent. Nous espérons que prochainement, ce consensus va (se traduire par) des mesures concrètes menées par les gouvernants, les responsables et acteurs de la chose publique », a-t-il ajouté.

Le dirigeant de l’autre composante du Manifeste, Mohamed Vall ould Hindeya, a appelé de son côté à une politique de discrimination positive au profit des Haratine.

« Nous voyons que tous les Mauritaniens sont autour de nous, qu’ils soient de teint clair ou qu’ils soient des négro-africains ou des haratine. Tout ce monde est réuni pour dire non à l’élimination, non à la marginalisation de la communauté haratine. Je pense que déjà c’est un progrès », a de son côté affirmé Saleck Messaoud, un militant de la cause des Haratine.

Officiellement, l’esclavage a été aboli en 1981 en Mauritanie. Mais le phénomène persiste, selon des ONG, notamment sous la forme de cession gratuite par les descendants d’esclaves d’une partie de leur récolte à leurs maîtres traditionnels, de mariage forcé d’esclaves ou même de vente.

En août 2015, la Mauritanie a adopté une nouvelle loi faisant de l’esclavage un « crime contre l’humanité », réprimé par des peines allant jusqu’à 20 ans de prison.

Que pensez-vous de cet article?