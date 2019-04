RDC: 13 personnes mortes en 3 jours dans des éboulements dans l’Est

Treize personnes au moins sont mortes en trois jours à la suite de glissements de terrain causés par des pluies torrentielles dans une région enclavée de l’est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris lundi de sources locales. « Six personnes (sont) mortes suite à un éboulement » de terrain causé par une pluie torrentielle dans la nuit de vendredi à samedi à Mahanga, dans la chefferie de Osso Banyungu, au Nord-Kivu, a écrit l’ONG locale Foyer de développement pour l’autopromotion des pygmées et indigènes défavorisés (FDAPID).

« Cet après-midi (lundi), suite à la pluie, un autre éboulement vient de causer la mort de sept personnes, dont une femme » dans la même localité, a déclaré à l’AFP Cosmas Tangakolo, administrateur du territoire de Masisi (Nord-Kivu).

Des dégâts matériels ont également été enregistrés: « Six ponts, huit salles de classe et 90 maisons » ont été emportés par les eaux de pluie, a détaillé FDAPID.

Les pluies et inondations sont souvent dévastatrices et meurtrières dans la région forestière et montagneuse de l’est de la RDC.

