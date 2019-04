Move With Africa: Bénin polychrome…

Voici une dizaine de jours que nous sommes rentrés de notre voyage au Bénin, accompagnés par « Iles de Paix ». Là-bas, les lenteurs des connexions ne nous ont pas donné beaucoup d’occasions de diffuser de nos nouvelles régulièrement…Alors, nous vous proposons un petit retour sur nos premières impressions, en images et en couleurs !

Premiers jours, une vidéo réalisée par Manon de Meersman

https://youtu.be/hhLf0zuKuhE.

Rouille, la couleur des véhicules chargés de marchandises, couchés sur le flanc au milieu de la route ;

Argent, les dizaines d’étoiles qui parsèment le crépuscule, pépites de lumière dans l’obscurité, gardiennes d’un repos bien mérité ;

Jaune orangé, l’amiwo, une pâte à base de farine de maïs, démoulée sur l’assiette, tremblotante comme un dessert ;

Gris, les centaines de sacs plastique qui jonchent le sol… partout… ;

Mélange d’ocre et de brique, les particules de poussière qui couvrent les pistes, s’immiscent dans les moindres recoins, colorent les vêtements et marquent la peau ;

© Manon de Meersman

Couleur de la Terre, les talons des femmes qui claquent sur le sol… L’intensité de la danse émerge et le chant s’élève des entrailles, enveloppes charnelles des artisanes du maraîchage ;

Rose tendre, la peau de bébé des Européennes, source d’intrigue et de rire pour Hermine, qui a veillé sur nous pendant le séjour ;

Translucide, la couleur d’une pluie joyeuse et bienvenue, si rafraîchissante ;

Orange, la chair des mangues, juteuses et gorgées de bonne humeur, offertes en cadeau de bienvenue ;

Multicolores, les mètres de wax et les bobines de fil des couturières ;

Camaïeu de verts, la nature luxuriante des collines de Dassa, flamboyante sous les perles de pluie, écrin d’une vue à couper le souffle ;

© Manon de Meersman

Poivre et sel, les grains de fonio, séparés des petits cailloux et délicieusement accompagnés d’une sauce tomatée et d’oignons fondants ;

Rouge, la porte du non-retour, à Ouidah, ruisselante des souffrances des esclaves ;

Bleu, le roulis des vagues de l’Océan Atlantique, venu nous chatouiller les orteils et oreille discrète d’un tout dernier debriefing ;

© Manon de Meersman

A présent, il ne nous reste plus qu’à partager et faire rayonner cette palette d’images et de souvenirs… encore, et encore…

Un tout grand merci à Manon de Meersman pour avoir immortalisé ces souvenirs par ses photos et vidéos durant tout notre séjour.

Pour le groupe, Isabelle FONTAINE.

