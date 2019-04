RDCongo: le ministre des Affaires foncières rappelé à l’ordre

Emmanuel Ilunga, ministre congolais ad interim des Affaires foncières, a été rappelé sèchement à l’ordre, la semaine dernière par le Premier ministre sortant Bruno Tshibala. Oubliant les instructions du chef du gouvernement, M. Ilunga avait pris des initiatives qui sont désormais considérées comme nulles et non avenues.

Ministre des Congolais de l’étranger et nommé ad interim aux Affaires foncières depuis le 20 mars, M. Ilunga a été accusé par la presse kinoise d’avoir antidaté certains de ses arrêtés et renouvelé indûment le personnel du cabinet du ministre des Affaires foncières afin d’y placer ses proches. Le ministre ad interim a voulu y voir une cabale contre lui parce qu’il avait annoncé la création d’une « Commission Etienne Tshisekedi » chargée d’identifier tous les cas de spoliation foncière sur le territoire de la République – un travail de bénédictin qui ne peut manifestement pas être accompli durant un interim.

La semaine dernière, rapporte Digitalcongo – site internet dont la propriétaire n’est autre que Jaynet Kabila, sœur jumelle du « Président honoraire » – le Premier ministre sortant Bruno Tshibala a envoyé à M. Ilunga un courrier de rappel à l’ordre pour n’avoir pas respecté ses consignes au sujet du régime d’interim. Le fautif est prié d’annuler tous les actes contraires à ces consignes.

Selon Digitalcongo, la ministre de la Culture et, ad interim, des Sports et Loisirs, Astrid Madiya Ntumba, a reçu une missive similaire pour avoir fusionné ses deux ministères et placé son directeur de cabinet de la Culture aux commandes des Sports et loisirs; elle a, en outre, grâcié un sportif radié par sa Fédération – celle des luttes associées – Léon Mvila. Elle aussi a reçu l’ordre d’annuler tous ses actes ne répondant pas aux consignes sur l’intérim.

Elle a démissionné pour protester contre cette « humiliation ».

