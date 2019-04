RDC: au moins 37 morts dans un nouveau naufrage dans l’est

Au moins 37 corps ont été repêchés et enterrés après le naufrage d’une pirogue sur un affluent du fleuve Congo dans l’est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris mardi auprès des autorités de la province du Maniema. « L’accident a eu lieu le 9 avril. Sur place nous avons trouvé 16 rescapés. On a retrouvé et inhumé 37 corps », a déclaré le gouverneur par intérim Papy Omeonga Tchopa joint par l’AFP.

La pirogue motorisée a chaviré au niveau du village de Katalama à 120 km du chef-lieu provincial Kindu, a précisé le gouverneur qui a dépêché une commission d’enquête sur place. « Parmi les causes du drame, il y a l’ivresse du pilote, la conduite nocturne et la surcharge de la pirogue », a détaillé l’autorité provinciale. L’accident est survenu sur le tronçon fluvial Kindu-Kibombo-Kasongo qui n’est pas navigable, ajoute-t-on. « Le pilote est en fuite. Il était radié de la liste des pilotes de pirogue car il avait commis d’autres forfaits », a ajouté le gouverneur. Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.