Danone: ventes en hausse au 1er trimestre malgré le boycott au Maroc

Le groupe agroalimentaire Danone a vu augmenter son chiffre d’affaires de 0,9% au premier trimestre 2019, à 6,1 milliards d’euros, la hausse des ventes de ses divisions Eaux et Nutrition spécialisée équilibrant les effets du boycott au Maroc. Le boycott des produits du groupe au Maroc continue à affecter les ventes dans ce pays d’environ 30%, mais étant donné qu’il a commencé en avril 2018, ses effets seront minimisés dans les comptes du groupe dès le deuxième trimestre 2019, a indiqué la directrice financière Cécile Cabanis, lors d’une conférence téléphonique.

La croissance des ventes en données comparables s’est élevée à 0,8%, mais ressort à 1,5% hors Maroc, avec une baisse des volumes de 1%, selon le communiqué.

Le pôle Produits laitiers et d’origine végétale connaît une croissance de 0,4% à 3,3 milliards, avec un ralentissement en Amérique du Nord et une stabilisation des ventes en Europe. Par contre, les produits d’origine végétale, qui représentent près de 15% des ventes de ce pôle, « ont connu ce trimestre une croissance entre 5% et 10% », souligne Danone.

Les ventes de la division Eaux ont gagné 2,7% à 1 milliard, tandis que celles de la Nutrition spécialisée ont augmenté de 0,9% à 1,8 milliard malgré une baisse des ventes de 15% de la nutrition infantile en Chine.

« Les fondamentaux solides de nos activités se confirment, avec des résultats qui seront de plus en plus visibles, dès le deuxième trimestre », ce qui amène Danone à confirmer ses objectifs pour 2019, a commenté le PDG Emmanuel Faber, cité dans le communiqué.

