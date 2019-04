11.11.11 ferme son bureau au Burundi

L’ONG belge 11.11.11 a été contrainte de fermer son bureau au Burundi en raison de la suspension de toutes les activités de l’organisation par les autorités burundaises. 11.11.11 ne remplit pas certaines des conditions imposées par le gouvernement.

Les conditions non remplies par la coupole flamande sont, selon cette dernière, relatives aux quotas ethniques pour les employés locaux et à l’obligation de documenter et de transmettre des informations sur la composition ethnique actuelle du personnel au gouvernement.