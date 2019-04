Ethiopie, la plus forte croissance touristique au monde

L&

La croissance moyenne de ce secteur, dans le monde, a été de 3,9% en 2018, et de 5,6% en Afrique. Selon le WTTC, ce secteur a fourni deux millions d’emplois en Ethiopie et rapporté 7,4 milliards de dollars, soit 2,2 milliards de plus qu’en 2017. Ce secteur représente aujourd’hui 9,4% de l’économie éthiopienne.

Ces résultats sont dus principalement aux dépenses des visiteurs internationaux, à l’assouplissement récente par Addis Abeba de sa politique de visa et à l’amélioration de ses connections aériennes.

rsquo;économie du voyage et du tourisme a augmenté de… 48,6% en 2018, par rapport à 2017, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC). C’est la plus forte croissance au monde.