Afrique: le classement des armées dans le monde: l’Egypte 12ème, l’Angola 58ème, la RDC 72ème

Le site Global Fire Power vient de rendre public son classement annuel des armées dans le monde (du moins 137 d’entre elles, alors qu’il y a quelque 190 pays), qu’il présente depuis 2006. Il est basé sur 55 critères différents.

Sans surprise, les trois « grands » (Etats-Unis, Russie, Chine) viennent en tête mais on note que, parmi les cinq premiers figurent trois « BRICS ». La France, 5ème, dépasse la Grande-Bretagne, 8ème, juste devant la Turquie, puissance montante, qui est 9ème.

Le premier pays africain classé est l’Egypte, à la 12ème place, juste devant le Brésil. On notera qu’Israël est 16ème; que la Corée du Sud est 7ème et sa voisine du Nord 18ème. Enfin, la Belgique est 68ème, juste devant le Soudan.

Chez les Africains, l’Egypte est suivie par l’Algérie (27ème) et l’Afrique du Sud (32ème), tandis que le Nigéria (44ème) et l’Ethiopie (47ème) dépassent l’Angola (58ème). On note que la Côte-d’ivoire est passée de la 119ème à la 104ème place et le Mali de la 114ème à la 99ème place dans ce classement.

La RDCongo est 72ème. Le classement estime à 134.000 le nombre de ses personnels militaires. Il rapporte que Kinshasa possède 41 appareils aériens, dont 6 avions d’attaque/combat et 8 de transport, ainsi que 27 hélicoptères, dont 8 d’attaque. S’y ajoutent, selon le site, 175 tanks de combat et 100 véhicules blindés; 20 navires, dont aucun de combat mais un patrouilleur, et 40 bâtiments de la marine marchande. Selon le site, le budget de la Défense atteint 162 millions de dollars – avec 5 milliards de dollars de dette extérieur et 457 millions de réserves en devises et or.

Voici les douze premiers pays du classement ainsi que la liste des pays africains classés.

Etats-Unis Russie Chine Inde France Japon Corée du Sud Royaume Uni Turquie Allemagne Italie Egypte

Les pays africains classés:

Egypte (12ème) Algérie (27ème) Afrique du Sud (32ème) Nigeria (44ème) Ethiopie (47ème) Angola (58ème) Maroc (61ème) Soudan (69ème) RDCongo (72ème) Libye (77ème) Zambie (78ème) Tunisie (80ème) Zimbabwe (83ème) Kenya (86ème) Ouganda (93ème) Tchad (95ème) Tanzanie (97ème) Mali (99ème) Botswana (100ème) Cameroun (102ème) Côte-d’Ivoire (104ème) Ghana (108ème) Mozambique (109ème) Sud-Soudan (113ème) Niger (116ème) Congo-Brazzaville (122ème) Madagascar (124ème) Namibie (126ème) Gabon (128ème) Mauritanie (129ème) Somalie (130ème) Centrafrique (132ème) Sierra Leone (134ème) Liberia (136ème)

