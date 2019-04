Deux médecins cubains kidnappés au Kenya

Deux médecins cubains ont été enlevés vendredi matin dans le nord-est du Kenya, et le policier assigné à leur protection tué, par des hommes armés soupçonnés d’être des islamistes somaliens shebab, a-t-on appris de sources policières. Les deux médecins et le policier ont été attaqués dans la ville de Mandera en matinée alors qu’ils se rendaient sur leur lieu de travail. « Le policier a été tué et les deux médecins ont été emmenés », a précisé une source policière sous couvert d’anonymat. « Au vu de la manière dont ils ont procédé et du fait qu’ils se sont dirigés vers la frontière somalienne, nous avons des raisons de croire que les ravisseurs sont des shebab ».

Les deux médecins font partie d'un groupe d'une centaine de médecins cubains déployés au Kenya depuis mi-2018 pour renforcer les services de soins de santé dans ce pays d'Afrique de l'Est. En novembre, une bénévole humanitaire italienne avait été enlevée dans un village du sud-est du Kenya par un groupe armé qui avait ouvert le feu sur les habitants et blessé cinq personnes. Elle n'a pas encore été retrouvée. La police avait à l'époque mis en garde contre les spéculations liant cet enlèvement aux islamistes somaliens shebab, responsables ces derniers mois de plusieurs attaques à l'aide d'engins explosifs artisanaux contre les patrouilles de police et de l'armée dans les régions frontalières du nord et de l'est kényan.