RDC: HRW appelle M. Tshisekedi à faire de la protection des droits humains une priorité

L’organisation de défense des droits de l’homme Human Rights Watch (HRW) a appelé jeudi le nouveau président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à prendre des mesures « puissantes » pour marquer une rupture nette avec les pratiques « abusives » et de corruption qui ont caractérisé la présidence de son prédécesseur, Joseph Kabila. Dans une lettre rendue publique, HRW dit saluer les premières initiatives prises par l’administration de M. Tshikedi depuis son entrée en fonction le 24 janvier afin d’améliorer la situation des droits humains en République démocratique du Congo (RDC).

L’ONG encourage aussi le nouveau chef de l’Etat à « faire de la protection et de la promotion des droits humains une priorité absolue » tout au long de son mandat (de cinq ans).

« Nous espérons plus particulièrement que vous œuvrerez à instaurer des changements systémiques afin de mettre fin aux cycles de violence et d’abus, alimentés par une impunité et une corruption généralisées, qui frappent le pays depuis bien trop longtemps », ajoute le courrier.

« Nous vous exhortons à prendre des mesures puissantes, audacieuses et concrètes, dès le début de votre mandat, afin de marquer une rupture nette avec les pratiques abusives et de corruption qui ont caractérisé la présidence de votre prédécesseur, Joseph Kabila », poursuit HRW.

Selon l’organisation, les défis restent toutefois de taille, avec plus de quatre millions de personnes déplacées internes et 826.000 Congolais réfugiés dans d’autres pays d’Afrique.

« Quelque 140 groupes armés sont actifs dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, dans l’est de la RD Congo, et un grand nombre d’entre eux continuent de s’en prendre aux civils, sous la forme de massacres, de viols de masse, d’enlèvements, de recrutement forcé d’enfants et de pillage et de destruction par le feu d’habitations », souligne encore HRW.

Que pensez-vous de cet article?