RDC: les kabilstes se taillent évidemment la part du lion chez les gouverneurs

Comme on s’y attendait, les candidats du FCC (Front commun pour le Congo, coalition kabiliste) se taillent la part du lion lors du premier tour des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de province, qui a eu lieu mercredi en RDCongo. Certains résultats risquent cependant de fâcher la base UDPS.

L’ancien gouverneur de la Province orientale (2013-2015) jusqu’à son démembrement, fait figure d’outsider, mercredi soir, alors que des résultats partiels des élections de gouverneurs et vive-gouverneurs de province parvenaient à La Libre Afrique. Jean Bamanisa, 55 ans, qui se présentait en candidat indépendant au gouvernorat de la nouvelle province de l’Ituri (issue du démembrement), a été élu dès le premier tour, par 24 voix contre 9 à son rival du FCC.

Certaines victoires du FCC vont cependant faire grincer les dents de la base de l’UDPS. Ainsi au Kasaï (Tshikapa), où ce parti est populaire, notamment chez les Lubas (ethnie des Tshisekedi, largement représentée au sein de l’UDPS), c’est le candidat du FCC Dieudonné Pieme qui l’emporte, par 25 voix contre 5 au candidat de l’UDPS, Léon Mubikayi.

A Kinshasa, place-forte de l’UDPS, c’est aussi le candidat FCC, Gentiny Ngobila, qui l’emporte sur son rival UDPS, Laurent Batumona.

Dans le Lomami (province issue du démembrement du Kasaï), où vivent de nombreux Tetelas, c’est encore un candidat FCC qui l’emporte, Sylvain Lubamba, par 19 voix contre 7 à Bruno Kazadi (de Cach, la coalition UDPS-UNC).

Dans le Haut-Lomami (ex-Katanga; Kamina), on attend un second tour samedi prochain.

Dans le Lualaba (ex-Katanga; Kolwezi), c’est l’ex-gouverneur kabiliste de cette province, Richard Muyej, qui fut ministre de l’Intérieur de Joseph kabila, qui l’emporte; il est apprécié par une partie de la population pour ses actions en matière de sécurité.

Des stylos-caméras pour prouver qu’on a « bien » voté

Dans le Tanganyika (ex-Katanga; Kalemie), c’est Zoé Kabila, jeune frère du « Président honoraire » qui a été élu dès le premier tour, contre Christian Mwando, vice-président du G7 (dissidents kabilistes soutenant Moïse Katumbi et qui appuyaient Partin Fayulu à la Présidence). Ce dernier a dénoncé des pressions sur les députés provinciaux, qui se sont vu distribuer mardi soir par le FCC, selon lui, des stylos-cameras pour filmer leur bulletin électoral et prouver ainsi qu’ils avaient « bien » voté. Le vote n’est donc plus secret pour la coalition kabiliste.

Dans le Haut-Katanga (Lubumbashi, le FCC Jacques Kyabula est passé contre Coco Mulongo, député national UDPS de Lubumbashi.

Le très populaire ex-président du parlement provincial, Gabriel Kyungu, s’est rallié à Félix Tshisekedi.

Enfin, au Sankuru, l’élection a été suspendue par le Conseil d’Etat mardi, à la suite d’une plainte d’un des deux candidats en présence, l’indépendant Stéphane Mukumadi. Sa candidature avait été écartée par la Ceni (Commission électorale nationale indépendante, réputée acquise aux kabilistes) au profit du kabiliste Lambert Mende, ministre sortant de l’Information, qui restait ainsi seul en course. Cette décision avait provoqué de violents affrontements au Sankuru. Le Conseil d’Etat avait demandé à la Ceni de rétablir la candidature de M. Mukumadi – mais celle-ci a ignoré la décision judiciaire jusqu’à la veille du scrutin, qui a donc été suspendu.

