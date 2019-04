RDC – Législatives : Lamuka rafle Beni et Butembo

Les résultats provisoires sont tombés pour les législatives partielles à Beni, Butembo, Butembo-ville et Yumbi.

Dans le Mai-Ndombe, à la surprise générale, ce sont des candidats du PPRD qui s’imposent et qui emportent les deux sièges en jeu dans les deux scrutins (national et provincial) dans ce qui apparaissait pourtant comme un bastion de Lamuka et plus particulièrement de Martin Fayulu.

Dans le nord-Kivu, la situation est tout à fait différente. Lamuka rafle tous les sièges dans les villes de Butembo et de Beni, tant dans le scrutin national que provincial. Le seul élu UNC à Butembo-ville (au national) ayant fait campagne pour Lamuka. L’opposition remporte donc les 12 sièges en jeu dans les deux villes.

Quant à Beni-rural, Lamuka remporte 5 des huit sièges en jeu lors du scrutin provincial et 4 sur 8 aux législatives nationales.

Mais avec un mode de scrutin proportionnel il est très difficile de faire mieux et pratiquement impossible d’emporter toute la mise quand il y a 8 postes en jeu.

Que pensez-vous de cet article?