Rwanda: la police britannique enquête sur 5 participants présumés au génocide au Rwanda

La police britannique a indiqué mardi enquêter sur cinq personnes vivant au Royaume-Uni et soupçonnées d’avoir participé au génocide de 1994 au Rwanda, après avoir été sollicitée par les autorités rwandaises l’an dernier. L’Unité des crimes de guerre de Scotland Yard « a reçu en janvier 2018 une demande des autorités rwandaises d’ouvrir une enquête sur cinq personnes (se trouvant) au Royaume-Uni au sujet de crimes présumés liés au génocide rwandais », a indiqué la police dans un communiqué transmis à l’AFP.

Cette unité « examine » les documents reçus.

Le tabloïd The Daily Mirror affirme que les suspects sont Celestin Mutabaruka, 63 ans, Vincent Brown, aussi connu sous le nom de Vincent Bajinya, 59 ans, Celestin Ugirashebuja, 66 ans, Charles Munyaneza, 61 ans et Emmanuel Nteziryayo.

Tous les cinq démentent les accusations et nient toute implication dans le génocide qui a coûté la vie à au moins 800.000 personnes il y a 25 ans.

Interrogé par le Mirror, l’un d’eux, Celestin Mutabaruka, pasteur dans le Kent, a qualifié de « ridicules » les accusations portées contre lui et s’est dit « confiant » que l’enquête conclurait à son innocence. Selon le journal, qui cite des documents d’extradition, il est accusé d’avoir participé au massacre de gens qui s’étaient réfugiés dans une église de Gatare et d’avoir tiré sur une foule.

Vincent Bajinya, qui a changé son nom en Brown et a acquis la nationalité britannique, a aussi assuré au journal ne « pas être un criminel » et ne « pas se cacher ». Selon le tabloïd, ce père de deux enfants a passé plus de deux ans en prison dans l’attente d’un jugement d’extradition.

En juillet 2017, un juge de la Haute Cour britannique avait bloqué l’extradition des cinq hommes au motif qu’il y avait un risque qu’ils ne puissent pas bénéficier d’un procès équitable.

