Elections partielles à Beni: non payés, les agents de la Ceni refusent de rendre les résultats

Alors que la publication des résultats des élections partielles pour les circonscriptions de Beni Ville et Beni territoire, la ville de Butembo et le territoire de Yumbi sont attendus, les techniciens des centres de vote de la Ceni (Commission électorale nationale et indépendante) et dans le territoire de Beni refusent de remettre les résultats électoraux de certains centres de vote. Des agents ont gardé les clés USB et les cartes SD sur lesquelles se trouvent ces résultats. Ils réclament le payement de la totalité de leur salaire par la Ceni, comme convenu dans leur contrat.

Jeudi dernier, la tension était à son comble au bureau de la Ceni. Les agents dénoncent la violation des accords signés, selon lesquels chaque agent devait être payé 400 dollars, alors qu'ils n'ont reçu que la moitié. Ces agents étaient affectés jusque dans le fin fond du territoire de Beni. Ils disent avoir fait face aux intimidations et pressions de groupes armés, notamment les Maï Maï dans les zones très insécurisées. Nos efforts pour entrer en contact avec les responsables de la Ceni du territoire de Beni sont restés vains. Pendant ce temps, les témoins de quelques candidats continuent à effectuer des sit-in devant les bureaux de certains partis politiques pour réclamer aussi leurs salaires. Les candidats visés sont invisibles pour leur part.