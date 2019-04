Ouganda: une touriste américaine et son chauffeur enlevés libérés contre rançon

Une touriste américaine et son chauffeur enlevés mardi par des hommes armés dans un parc national ougandais ont été libérés sains et saufs contre le versement d’une rançon, a annoncé dimanche l’agence ayant organisé leur safari.

Les deux personnes enlevées, Kimberly Endicott, et son guide, nommé simplement Jean-Paul selon un porte-parole du gouvernement, « sont de retour saines et sauves », a déclaré Mike Walker, un responsable de Wild Frontiers Safaris.

« Rançon payée et gens échangés », a-t-il déclaré à l’AFP dans un message écrit. Il a affirmé « ne pas connaître encore le montant précis » de la rançon.

La police avait déclaré que les raviseurs avaient utilisé le téléphone portable de Mme Endicott pour réclamer une rançon de 500.000 dollars (445.000 euros) pour libérer leurs deux otages.

La porte-parole de la police Polly Namaye a déclaré que les victimes de l’enlèvement « ont été retrouvées vivantes » sans confirmer le versement d’une rançon.

Leur libération saines et sauves est due aux « efforts sans relâche » menés par les équipes de recherche pour les retrouver, a ajouté Mme Namaye.

Quatre hommes armés avaient tendu une embuscade mardi entre 17H00 (14H00 GMT) et 19H00 (16H00 GMT) à un van transportant des touristes dans le parc national Queen Elizabeth, non loin de la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC).

Selon la police ougandaise, ces hommes avaient tenu en joue les quatre passagers du véhicule, emmenant avec eux une touriste américaine de 35 ans et le chauffeur, un guide expérimenté âgé de 38 ans.

Le parc national Queen Elizabeth, un des plus connus d’Afrique de l’Est et qui s’étend sur 1.978 kilomètres carrés, est situé le long de la frontière avec la RDC et plus particulièrement de l’est de ce pays, une région instable où pullulent groupes armés et milices.

Mme Endicott et son guide ont été libérés « par les forces de sécurité de l’Ouganda en RDC », a déclaré le porte-parole du gouvernement Ofwono Opondo sur son compte Twitter.

