Une exposition sur les communautés juive et musulmane du Maroc au Musée juif de Belgique

Le Musée juif de Belgique, à Bruxelles, accueillera pendant deux ans à partir du 3 mai prochain une exposition intitulée « L’autre, c’est moi », qui met en lumière la cohabitation millénaire entre communautés juive et musulmane au Maroc. Le musée dévoilera au public des objets rituels et traditionnels et une abondante iconographie qui démontrent la convergence des deux cultures et traditions. Les pièces exposées ont été sélectionnées pour leur valeur illustrative et proviennent de la collection Dahan-Hirsch, la plus importante sur l’histoire et la culture des juifs séfarades du Maroc.

L'exposition mettra en avant les vues similaires, sans être forcément identiques, qui animent les deux communautés ainsi que les symboles, et leurs nuances, qui émanent des étapes de vie essentielles que sont la naissance, le passage à la vie adulte, le mariage et la mort. Les différences qui s'affirment dans l'éducation des filles et des garçons ne sont pas écartées. S'il est un fait que certaines références, comme la langue, les rites et les croyances ne sont pas identiques, les communautés en question partagent néanmoins d'importants intérêts communs comme l'intégration sociale, le goût pour les mêmes plats et une certaine musique, sans oublier un profond et indispensable besoin de solidarité. La question qui se pose dès lors est de savoir si les différences existantes sont de nature à rendre difficile une telle cohabitation aujourd'hui au coeur du monde musulman. L'exposition, visible jusqu'au 3 mai 2021, est accessible au public du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00. Le Musée juif de Belgique est situé rue des Minimes, 21, à Bruxelles. Informations : Tél : 02-512 19 63 et www.mjb.jmb.org​