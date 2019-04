Génocide: M. Macron peine à solder le contentieux avec Kigali

Le président français sera le grand absent dimanche des cérémonies pour le 25ème anniversaire du génocide au Rwanda: la réconciliation qui s’esquissait devra attendre, prisonnière d’une mémoire toujours divisée sur le rôle de la France durant cette page très sombre. Convié très officiellement par son homologue rwandais Paul Kagame, Emmanuel Macron a finalement décliné l’invitation en invoquant des problèmes d’agenda.

Il a ainsi pris de court tous ceux qui escomptaient un geste fort de sa part sur ce sujet qui alimente toutes les passions, alors qu’il avait donné des gages très concrets d’apaisement à Kigali depuis son élection.

« Il n’a pas osé aller au bout de sa démarche », analyse François Gaulme, chercheur à l’Institut français de relations internationales (Ifri).

Depuis 25 ans, Paul Kagame, qui mit fin au génocide des Tutsi en s’emparant de Kigali en juillet 1994, accuse la France de complicité envers le régime hutu alors en place.

Le président François Mitterrand est accusé d’avoir, entre 1990 et 1994, pris le parti des Hutus face à la rébellion tutsi de Kagame, soutenue par l’Ouganda, par crainte d’une expansion de la sphère d’influence anglosaxonne. Et d’avoir ensuite tardé – comme l’ensemble de la communauté internationale – à réaliser l’ampleur des massacres (au moins 800.000 morts entre avril et juillet) et à s’interposer pour protéger les Tutsi traqués.

En France même, la mémoire paraît irréconciliable entre ceux – responsables politiques et militaires de l’époque – qui crient à l’ignominie face aux accusations de complicité et les historiens qui pointent les zones d’ombre et non-dits de la politique française au Rwanda.

Macron, qui met volontiers en avant sa jeunesse pour invoquer une nouvelle ère dans les relations entre l’ex-puissance coloniale française et le continent africain, semble avoir été rattrapé par cette équation impossible.

« Il pouvait difficilement aller au 25ème anniversaire sans présenter les excuses de la France », estime Antoine Glaser, ancien rédacteur en chef de La Lettre du Continent et expert des questions africaines. « Or cela aurait pris à revers toute une partie de l’armée française qui considère qu’elle a fait le +job+, qu’elle était seule là-bas dans une situation compliquée », ajoute-t-il.

Accusée de passivité face à l’horreur du génocide, voire d’avoir facilité la fuite de génocidaires hutu, la hiérarchie militaire a toujours affirmé avoir sauvé des milliers de vies en conduisant l’opération Turquoise sous mandat de l’ONU fin juin 1994.

Pour Antoine Glaser, la défection de M. Macron – il aurait été le premier président français à assister à ces commémorations – ne remet pas en cause le rapprochement franco-rwandais matérialisé par la visite de Paul Kagame à l’Elysée en mai 2018 et le soutien appuyé de Paris à Louise Mushikiwabo, ex-ministre rwandaise des Affaires étrangères, à la tête de la Francophonie. « Au fond cela ne change pas grand chose », affirme-t-il.

« Ce qui intéresse Macron c’est le rayonnement du Rwanda », acteur majeur dans cette région des Grands Lacs, toujours troublée, renchérit François Gaulme. M. Kagame est crédité du développement spectaculaire d’un pays exsangue au sortir du génocide, mais régulièrement accusé de bafouer la liberté d’expression et de museler toute opposition.

Le président rwandais, d’ordinaire prompt à croiser le fer avec Paris – la France n’a toujours pas d’ambassadeur à Kigali – a esquivé de son côté toute polémique sur l’absence de son homologue.

« Nous avons toujours exigé que nos partenaires (..) nous laissent décider de nos actes. Il est donc normal qu’en échange ils soient eux aussi libres de leurs décisions », a-t-il dit à l’hebdomadaire ‘Jeune Afrique’.

Pour ceux qui pointent les ambiguïtés de la France, Emmanuel Macron a toutefois laissé passer une chance unique de tourner la page après le premier pas esquissé par l’ancien président Nicolas Sarkozy en février 2010. Premier chef d’Etat français à se rendre à Kigali, M. Sarkozy avait alors reconnu des « erreurs d’appréciation » de la France à l’époque du génocide.

La relance d’une enquête de la justice française visant des proches de Paul Kagame soupçonnés d’implication dans l’attentat du 6 avril 1994 contre l’avion du président rwandais hutu Juvénal Habyarimana, déclencheur du génocide, avait ensuite replongé les deux pays dans une crise ouverte. Elle s’est close en décembre, par un non lieu des juges français.

« On espérait du président Macron qu’il prononce un discours de vérité à partir duquel on ne puisse plus revenir en arrière (…) On repart de zéro, c’est dommage », déplore Hélène Dumas, historienne spécialiste du génocide des Tutsi, chargée de recherche au Centre national de recherche scientifique (CNRS).

Pour Alain Gauthier, qui traque les Rwandais résidant en France impliqués dans le génocide, il est « presque indécent » que M. Macron n’aille pas à Kigali et n’envoie qu’un parlementaire pour le représenter.

Soucieux des symboles, M. Macron dépêchera dimanche aux commémorations le député Hervé Berville, orphelin tutsi rwandais adopté par une famille française en 1994.

« La relation avance pas à pas mais des pas qui sont solides », veut croire le jeune député, 29 ans, qui salue, à défaut de normalisation, « la volonté de construire des ponts ».​

