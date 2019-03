Mozambique: cinq cas de choléra « confirmés » par les autorités après le passage d’Idai

« Il y aura plus de cas car le choléra est pandémique. Quand on a un cas, on peut craindre d’en avoir d’autres », a-t-il ajouté. « Nous mettons en place des mesures préventives pour limiter l’impact » de cette épidémie.

Dimanche, le ministre de l’Environnement Celso Correia avait prévenu qu’une épidémie de choléra serait « inévitable » compte tenu des eaux stagnantes et de la promiscuité dans les centres d’hébergement où s’entassent des rescapés des inondations.

La ville côtière de Beira a été particulièrement touchée par le cyclone Idai puisque celle-ci a été détruite à 80%, selon MSF Belgique. L’organisation expliquait en outre que, le système d’approvisionnement en eau de la ville ayant été touché, les habitants en étaient réduits à boire de l’eau stagnante, qui véhicule virus, bactéries et parasites.

Selon un dernier bilan fourni par les autorités mozambicaines mercredi, les intempéries ont fait au moins 468 morts dans le pays. An total, 1,8 million de personnes ont également été affectées par le cyclone et les inondations dans le pays, selon l’Onu.​