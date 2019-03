RDC: le Dr Mukwege appelle le président Tshisekedi à exercer « toutes ses prérogatives »

Le gynécologue congolais Denis Mukwege, co-lauréat du prix Nobel de la Paix 2018, a appelé lundi à Bruxelles le nouveau président Félix Tshisekedi à exercer « toutes les prérogatives » qui sont constitutionnellement celles du chef de l’Etat plutôt que de « prêter allégeance » au camp de l’ex-président Joseph Kabila. « J’attends de voir ce qui va se passer », a-t-il affirmé à l’agence Belga à l’occasion de la sortie d’un livre écrit avec son confrère et ami, le professeur belge de chirurgie à l’Université libre de Bruxelles (ULB) Guy-Bernard Cadière, et intitulé « Réparer les femmes. Un combat contre la barbarie ».

« On a l’impression que c’est le statu-quo depuis les élections (générales du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo) », a ajouté le Dr Mukwege.

Les pro-Tshisekedi et pro-Kabila ont signé début mars un accord en vue de la formation d'une « coalition gouvernementale » qui sera dirigée par le Front commun pour le Congo (FCC), dont l' »autorité morale » est M. Kabila et qui dispose de la majorité absolue à l'Assemblée nationale – et prochainement au Sénat.

Les pro-Tshisekedi et pro-Kabila ont signé début mars un accord en vue de la formation d’une « coalition gouvernementale » qui sera dirigée par le Front commun pour le Congo (FCC), dont l' »autorité morale » est M. Kabila. Constitutionnellement c’est au président qu’il revient de désigner le Premier ministre, ce qu’il n’a pas encore fait, laissant l’ancien gouvernement expédier les affaires courantes jusqu’à la formation d’une nouvelle équipe.

