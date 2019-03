Move with Africa : bientôt la 8ème édition!

Cela fait maintenant 7 ans que le projet Move with Africa existe et qu’il a permis à plus de 1000 jeunes de partir à la découverte de l’Afrique avec des ONG belges.

Cette année, 7 écoles ont été sélectionnées pour participer à ce beau projet. Tout au long du cursus scolaire, les élèves et leurs professeurs ont libéré des mercredis et des week-ends pour assister aux ateliers sur la citoyenneté mondiale et solidaire menés par les ONG. Entre ces formations fondamentales pour comprendre les enjeux nord/sud, les groupes se sont mobilisés pour financer leur voyage. « Nous, en rentrant du Sénégal, on a encore une grande marche parrainée à organiser pour finaliser le financement du voyage » raconte Martin, un élève de la Providence.

Il faut dire qu’on ne s’ennuie pas lorsqu’on participe à MWA! Il faut apprendre à se rendre disponible, physiquement, pour démarcher les sponsors ou encore emballer des spéculoos à vendre pour Noël. Mais aussi mentalement, car le projet pousse les élèves à dépasser leurs limites. Éduquer ces jeunes à prendre davantage conscience de leur responsabilité d’acteurs citoyens du monde et de leurs capacités à contribuer au développement d’une société démocratique et solidaire, tel est l’objectif de ce projet. Dépasser ses peurs et ses préjugés pour entrer dans des univers socio-culturels différents et apprendre de l’autre. Voilà une tâche qui n’est pas facile!

Et pourtant, malgré les hésitations du départ en Afrique, le retour est toujours difficile. « Je savais que j’allais vivre quelque chose d’incroyable, mais je n’aurai jamais pu imaginer que j’allais vivre une expérience pareille » exprime Lisa qui s’effondre en pleurs. Il faut dire que pendant les 2 semaines passées au Sénégal, les élèves ont vécu en continu avec des Sénégalais de leur âge. Il en a découlé de très belles amitiés qui doivent se résoudre à la séparation. C’est la gorge nouée que les élèves sont retournés en Belgique. Mais comme dirait leur professeur avant de partir : « L’univers est grand, la terre est petite et ici je me sens à la maison ». Le sentiment de n’être qu’un seul peuple dont les différences culturelles font la richesse de l’humanité.

Une édition qui se termine mais qui augure de riches rencontres pour la suivante!

Faites un don pour soutenir Move with Africa : BE10 0000 0000 0404 avec la mention *012/1060/00023*

Ou via la page web: https://donate.kbs-frb.be/MovewithAfrica/~my-donation

Plus d’infos? https://dossiers.lalibre.be/mwa/

Que pensez-vous de cet article?