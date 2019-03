L’image d’un gorille des Virunga primée

National Geographic Traveler vient d’annoncer le lauréat de son prestigieux concours Travel Photographer of the Year.

Le premier prix a été décerné au Britannique Daniel Burton pour sa photo rapprochée d’un gorille de montagne. Le cliché, capturé dans le Parc national des Virunga, en République démocratique du Congo, a été loué par les juges pour la façon dont il attire le spectateur.

Chris Hudson, directeur artistique de National Geographic Traveler, a déclaré au sujet de la photo : « Le contact visuel captive immédiatement le spectateur, et la manière dont il a rempli le cadre avec le sujet en fait une photographie intense et imposante. Globalement, la photo offre une véritable expérience intime et personnelle, et c’est exactement ce que nous recherchons. »

Hudson faisait partie d’un jury composé de six personnes, aux côtés de photographes de voyages primés comme Nori Jemil et Craig Parry, ainsi que du responsable du service photo de Time Out, Ben Rowe.

Que pensez-vous de cet article?