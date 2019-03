Le Maroc mise toujours plus sur le tourisme et ouvre 40 nouvelles dessertes aériennes dès l’été 2019, rapporte mercredi la presse marocaine s’appuyant sur des chiffres de l’Office national marocain du tourisme (ONMT). Marrakech, destination favorite des touristes, glanera 19 nouvelles connexions, selon l’ONMT. Ces 40 nouvelles dessertes attestent, selon l’ONMT, de l’attractivité du Maroc pour ses principaux marchés (France, Espagne, Allemagne) mais aussi en Turquie et dans d’autres pays européens dont la Belgique.

Ryanair reprendra d’ailleurs la destination Bruxelles-Essaouira dès octobre prochain. La compagnie low-cost assure déjà des vols réguliers vers les principales villes du Maroc depuis Charleroi et Bruxelles. Le tourisme est un secteur majeur au Maroc, porte de l’Afrique, et attire chaque année des millions de visiteurs. Marrakech est la principale destination des touristes.​ Que pensez-vous de cet article? 0 0 Soyez la première personne à évaluer cet article.